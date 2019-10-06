Iğdır’da soya hasadı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında 2018 yılı içerisinde deneme amaçlı ekimi yapılan ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim elde edilen soya bitkisi Iğdır’da ilk kez ekimi yapılarak hasadına başlandı.

Deneme amaçlı çalışmaların netice vermesi ile hazırlanan proje kapsamında ekim için müracaat eden 11 çiftçiye yüzde 50’si hibe ile 694 dekarlık alan için 5 bin 650 kilo tohumluk dağıtılarak soya ekimi teşvik edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlk kez bu yıl ciddi manada ekimi yapılan soya ilimiz için alternatif ürün olacaktır. 2019 yılında havzaya alınan ve havza bazlı fark ödeme desteği kilogramı 60 kuruş olan soya üretimini teşvik etmek ve üretim desenine alternatif bir ürün katmak, ayrıca besin maddesince fakirleşmiş topraklarımız içinde alternatif bir ürün olacak soya ilimizde ilk defa üretildi. Deneme üretiminde ve şu an yapılan hasatta da gördüğümüz kadarı ile rekoltenin yüksek olduğu ve ekim yapan çiftçilerimizi memnun edeceği görülmektedir. Şu an hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

IĞDIR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:35

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