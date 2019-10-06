Iğdır’da soya hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdır’da soya hasadı başladı

İHA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında 2018 yılı içerisinde deneme amaçlı ekimi yapılan ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim elde edilen soya bitkisi Iğdır'da ilk kez ekimi yapılarak hasadına başlandı.

Iğdır’da soya hasadı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında 2018 yılı içerisinde deneme amaçlı ekimi yapılan ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim elde edilen soya bitkisi Iğdır’da ilk kez ekimi yapılarak hasadına başlandı.
Deneme amaçlı çalışmaların netice vermesi ile hazırlanan proje kapsamında ekim için müracaat eden 11 çiftçiye yüzde 50’si hibe ile 694 dekarlık alan için 5 bin 650 kilo tohumluk dağıtılarak soya ekimi teşvik edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlk kez bu yıl ciddi manada ekimi yapılan soya ilimiz için alternatif ürün olacaktır. 2019 yılında havzaya alınan ve havza bazlı fark ödeme desteği kilogramı 60 kuruş olan soya üretimini teşvik etmek ve üretim desenine alternatif bir ürün katmak, ayrıca besin maddesince fakirleşmiş topraklarımız içinde alternatif bir ürün olacak soya ilimizde ilk defa üretildi. Deneme üretiminde ve şu an yapılan hasatta da gördüğümüz kadarı ile rekoltenin yüksek olduğu ve ekim yapan çiftçilerimizi memnun edeceği görülmektedir. Şu an hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

IĞDIR

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:35
  • GÜNEŞ 05:57
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ...
Iğdır’da yeni kurulan seralar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Iğdır’da yeni kurulan seralar ziyaret edildi
Tuzluca'da koyun sürüsüne otomobil çarptı
YEREL HABERLER Tuzluca'da koyun sürüsüne otomobil çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X