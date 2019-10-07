Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı

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Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi.

Gökhan Kandemir yönetimindeki 76 AG 810 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan Selahattin Altay isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Selahattin Altay’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:36

GÜNEŞ 05:58

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

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