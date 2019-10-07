Tuzluca'da kurtuluş coşkusu

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Iğdır'ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunumunun ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

IĞDIR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:36

GÜNEŞ 05:58

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

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