Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

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İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemler almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için Valilik toplantı salonunda İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

IĞDIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:38

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