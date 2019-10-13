ASİMDER Başkanı Gülbey: “Türk Ordusunun Yanındayız”

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fırat Kalkanı, Zeytin dalı operasyonlarında olduğu Barış Pınarı Harekatında da Türk ordusunu desteklediklerini ve yanında olduklarını söyledi.

1984 yılında kuruluşunu ilan eden PKK terör örgütünün Türkiye’nin sınırının yanında Suriye ve Irak topraklarında işgal devleti kurmasının kabul edilecek bir oluşum olamayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “PKK/PYD terör örgütü Suriye ve Irak topraklarında yaşayan Kürt kardeşlerimize bile zulüm yapmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi tehdit, baskı ve korkuyla siyaset yapan PKK/PYD terör örgütü Türk ordusunun yaptığı yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla köşeye sıkışmıştır. Sırtını dayadığı ABD ve Avrupa ülkeleri tarihin her döneminde olduğu gibi yine terk edip yalnız bırakmıştır. Kürt halkı bunu bilmekte ve tek dostları ve kardeşleri Türk milletidir. Bu Emperyalist sömürge ülkelerinin hiçbir Müslüman topluma faydası olmadığı gibi Müslüman kardeş Kürt halkınada olmayacaktır” dedi.

Orta Doğunun, Kafkasya’nın ve huzuru Türkiye’ye bağlı olduğunu belirten Gülbey, “ABD, Avrupa, Rusya, Çin ve İran Orta Doğu, Asya ve Kafkasyada huzur barış istiyorlarsa Türkiye ile birlikte hareket ederseler ancak başarı sağlarlar. Bu coğrafyalar Türkün adaletini ve şanını Osmanlı Devletinin yönetiminden bilirler. Onun içinde BDM ve ASİMDER Genel Merkezi olarak sonuna kadar Türk ordusunun başlatmış oldukları ‘Barış Pınarı’ operasyonunu destekliyoruz. Bölgede yaşayan Kürt akrabalarımıza ve kardeşlerimizede sesleniyoruz. Oyuna gelmeyin ve huzuru, barışı tercih edin Türk ordusunun yanında olun” şeklinde konuştu.

IĞDIR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:42

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