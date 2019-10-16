Iğdır Balı Tanıtım Günleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdır Balı Tanıtım Günleri başladı

İHA

Iğdır Valiliği, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA), Iğdır Arıcılar Birliği işbirliğiyle "3. Iğdır Balı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Iğdır Balı Tanıtım Günleri başladı

Iğdır Valiliği, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA), Iğdır Arıcılar Birliği işbirliğiyle “3. Iğdır Balı Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.
Bal tanıtım günlerinde bir araya geldiklerini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Günümüzde arıcılık olgusu her geçen gün gelişmekte ve ülkenin de milli gelirleri içerisinde önemli bir pay almaktadır. Sofralarımızdaki o küçücük kâse aslında il, ülke ekonomisinde ve başta çocuklarımız olmak üzere sağlıklı hayatın başlangıcında çok önemli bir yer tutmaktadır" dedi.
Bal Tanıtım Günlerinin Iğdır’a hayırlı olmasını dileyen Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat ise, “Iğdır balı denilince akla tarımsal ilaçlamadan uzak Iğdır’ın yüksek yaylalarında yaklaşık 2 ile 3 bin 500 rakımda üretilen florya bakımından çok zengin çiçek çeşitliliğine sahip tamamen doğal ve organik üretim sonucu elde edilen arı ürünleri akla gelir" şeklinde konuştu.
Zübeyde Hanım Bulvarı Yer Altı Çarşısı üzerinde düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

IĞDIR

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:45
  • GÜNEŞ 06:08
  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül töreni düzenlendi
Iğdır’da ceviz hasadı başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da ceviz hasadı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X