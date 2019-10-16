Iğdır Balı Tanıtım Günleri başladı

Iğdır Valiliği, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA), Iğdır Arıcılar Birliği işbirliğiyle “3. Iğdır Balı Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.

Bal tanıtım günlerinde bir araya geldiklerini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Günümüzde arıcılık olgusu her geçen gün gelişmekte ve ülkenin de milli gelirleri içerisinde önemli bir pay almaktadır. Sofralarımızdaki o küçücük kâse aslında il, ülke ekonomisinde ve başta çocuklarımız olmak üzere sağlıklı hayatın başlangıcında çok önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

Bal Tanıtım Günlerinin Iğdır’a hayırlı olmasını dileyen Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat ise, “Iğdır balı denilince akla tarımsal ilaçlamadan uzak Iğdır’ın yüksek yaylalarında yaklaşık 2 ile 3 bin 500 rakımda üretilen florya bakımından çok zengin çiçek çeşitliliğine sahip tamamen doğal ve organik üretim sonucu elde edilen arı ürünleri akla gelir" şeklinde konuştu.

Zübeyde Hanım Bulvarı Yer Altı Çarşısı üzerinde düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Iğdır Arıcılar Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

IĞDIR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:45

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