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Iğdır’da sigara kaçakçılığı

İHA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.

Iğdır’da sigara kaçakçılığı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tuzluca ilçesi yol kontrol noktasında E.T. isimli şahsın kullandığı 76 plakalı TIR içerisinde yaptığı aramada elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık olayına karışan bir şahıs yakalanarak yasal işlem başlatılırken, kazancı ile yasa dışı örgütlere mali kaynak sağlayan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

IĞDIR

19 Ekim 2019 Cumartesi

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