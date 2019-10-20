Sınır karakoluna roketli saldırı

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Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

IĞDIR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

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