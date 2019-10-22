Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tuzluca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda kurum amirleri vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Program saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlık çelenginin sunulmasıyla devam edildi. Tebrikleri kabul eden Muhtarlar Dernek Başkanı Dinçer Özlü, "Her köye mahalleye emek veren ve çalışan muhtarlarımızın böyle özel bir günü olması da bizleri ayrı mutlu etti. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinlik toplu yemek programı ile sona erdi.

IĞDIR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:51

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