Tuzluca'da Okullar arası koşu düzenlendi

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Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası koşu düzenlendi.

Iğdır Spor İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle lise ve orta okul düzeyinde erkek ve kızlar arasında 2 bin metre koşu düzenlendi. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışta ilk üçe giren öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.

IĞDIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 11:53

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:20

YATSI 18:38

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