Tuzluca'da Okullar arası koşu düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası koşu düzenlendi.
Iğdır Spor İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle lise ve orta okul düzeyinde erkek ve kızlar arasında 2 bin metre koşu düzenlendi. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışta ilk üçe giren öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.
IĞDIR
24 Ekim 2019 Perşembe
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