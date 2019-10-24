Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KAISİAD "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" için çalışmalara başladı

İHA

KAISİAD "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" için çalışmalara başladı

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği bu yıl 4. düzenlenecek "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" için çalışmaları başlattı. Bu yıl 4. yapılacak olan "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" 31 Ekim3 kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında yapılacak.
Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) öncülüğünde 'güneşin ilk doğduğu topraklar' sloganıyla gerçekleşen "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günler", illerin tarihi kültürel ve yöresel ürünleri ve Kars, Ardahan ve Iğdır'ı tanıtmayı amaçlıyor.
İstanbul'da faaliyet yürüten KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe ve yönetimi kurum üyeleri, Iğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, tanıtım günleri hakkında bilgilendirme ve daha geniş kitlelere ulaşması için destek istedi. Destek kapsamında Tuzluca belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan'ı makamında ziyaret ederek belediye olarak fuara katılım sağlanması için talepte bulundu. Başkan Türkan ziyaretten çok memnun kaldıklarını ve belediye olarak stant açıp fuara katılacaklarını belirtti.
Etkinlik hakkında bilgi veren KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, yaptığı açıklamada, Kars'ın, Ardahan'ın ve Iğdır'ın tüm dernekleriyle beraber tüm halkımızı ve İstanbullu hemşehrilerimizi tanıtım günlerine davet ettiklerini belirterek, "Güzel Serhat şehirlerimiz Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin tanıtıldığı, hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, tanıtım günlerine bu yılda buluşmaya devam ediyoruz. Bu yıl 4. yapacağımız illerimiz ve bütün ilçeleriyle, zenginlikleriyle ve değerleriyle öne çıkartan ve İstanbul'da tanıtmayı amaçlayan bu güzel programa kentimizdeki tüm STK'larımız destek vermeli ve ziyaret etmelidir. Bizler ancak birbirimizi çok daha iyi tanıdığımızda güçlü olabiliriz." dedi.

IĞDIR

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 11:53
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Iğdır’da korkutan yangın
Tuzluca'da Okullar arası koşu düzenlendi
YEREL HABERLER Tuzluca'da Okullar arası koşu düzenlendi
SERKA’nın 68. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SERKA’nın 68. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı ...
Şehit Zekeriya Altunok’un naaşı memleketi Kayseri’ye gönderildi
YEREL HABERLER Şehit Zekeriya Altunok’un naaşı memleketi Kayseri’ye ...
Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu
YEREL HABERLER Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit ...
Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Tuzluca'da Muhtarlar Günü etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X