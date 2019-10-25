'Tarım izcileri' hayvan çiftliğinde

IĞDIR'da, Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Özkan Oğan, 'Tarım İzciliği' projesini hayata geçirerek, öğrencilerini hayvan çiftliğine götürdü. Karakoyunlu ilçesinde bulunan büyükbaş çiftliğini gezen öğrenciler, burada veteriner Adem Işıkay'a çeşitli sorular sorarak, hayvanlarla ilgili bilgi aldı. Süt sağımını da izleyen öğrenciler, taze sütün tadına baktı.

Öğrencileri yeteneklerine göre yetiştirmeyi amaçlayan, Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğretmeni Özkan Oğan, 'Tarım İzciliği' projesini başlattı. Özkan, projenin ilk adımı olarak öğrencilere, okul bahçesinde hobi bahçesi oluşturdu. Getirdikleri tohumları okul bahçesine eken öğrenciler, bakımını da üslendi. Özkan Oğan, bu kez öğrencileri hayvancılık konusunda bilgilendirmek için çiftliğe götürdü. Karakoyunlu ilçesindeki çiftliği gezen öğrenciler, veteriner Adem Işıkay'a merak ettikleri konularda sorular sordu. Hayvanların beslenmesinden temizliğine kadar yapılan çalışmaları izleyen çocuklar, süt sağımını da takip etti. Taze sütün tadına bakan öğrenciler, gün boyu çiftliği gezerek, bilgi aldı.

Eskiden inek gördüklerinde korktuklarını söyleyen öğrenciler, çiftlik gezisiyle bu korkularını yendiklerini söyledi. 'Tarım izciliği' projesiyle tarım ve hayvancılığı öğrendiklerini anlatan öğrenciler, uygulamalı ve görerek öğrenmenin daha faydalı olduğunu belirtti.

'UMARIM TÜM OKULLARA ÖRNEK OLURUZ'

Sınıf öğretmeni Özkan Oğan ise "'Tarım izciliği' projemiz kapsamında okulumuzun bahçesinde hobi bahçesi oluşturduk. Kendi getirdikleri tohumları ekip domates, salatalık, turp yetiştirdiler. Şimdi çiftlikte hayvan bakımı ve diğer konularda önemli bilgiler edindiler. Önümüzdeki günlerde ziraat mühendisimiz eşliğinde seraya giderek bitki yetiştiriciliğini öğreneceğiz. Umarım bu projenin temelini bizler atarız ve tüm Türkiye'deki okullara örnek oluruz" diye konuştu.

Öğrencilere gün boyu yardım eden veteriner Adem Işıkay da "Öğrencilerimize çiftlikte hayvancılığın nasıl yapıldığını, hayvanların nasıl beslendiğini, hayvanların sorunlarını, beslenmesini süt verimini nelerin artıracağını anlattık. Bu uygulamayı çok iyi buluyoruz. Öğrencilerimiz kitap dışına çıkmalıdır. Bu uygulama Türkiye geneline yaygınlaşmalıdır. Böylelikle ülke olarak daha ileri gideriz. Tarım ve hayvancılık daha çok gelişir" dedi.



IĞDIR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:54

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