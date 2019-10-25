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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Paylan ihanet etmiştir”

İHA

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın Arjantin’de faşist Ermeni örgütü ve onlarca diplomatımızı şehit eden zihniyetin temsilcisi olan Hınçak partisinin ofisini ziyaret etmekle, Türkiye Cumhuriyetine ve TBMM kürsüsünden ettiği yemine ihanet ettiğini iddia etti.
Avusturyalı siyasetçi ‘Ülkeler Birliği girişiminin lideri Monika Unger’in Putin’e “Ordunla Avusturya’yı işgal et, yönetimini de bana ver” diye mektup yazdığından dolayı vatana ihanet suçundan Graz Eyalet Mahkemesi tarafından 14 yıl hapse mahkum edilmesini örnek göstererek HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ında sözde soykırım yalanı ile Türkiye’yi karalayan ve onlarca diplomatımızı şehit eden terör eylemi yapan Ermeni terör örgütü ASALA’nın temsilcisi Hınçak partisi ofisini ziyaret etmesinden dolayı vatana ihanet suçundan yargılanması gerektiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Her fırsatta TBMM’yi karıştıran konuşma ve harekette bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Arjantin ziyaretinde Hınçak partisi ofisini ziyaret ederek 1915 ile 1920 yılları arasında Müslüman TürkKürt ayırt etmeden çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden taş üstünde taş koymayan faşist Ermenistan kurucularının heykeli ve Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Karabağ’a ait olan sözde bayrağın önünde fotoğraf çektirmesi kabul edilecek bir durum değildir” dedi.
Paylan'ın Türkiye Cumhuriyetinin devlet politikasına ve Türk milletine yaptığı ziyaretle ihanet ettiğini söyleyen Gülbey, “Sözde Ermeni soykırımı her fırsatta dile getirip Müslüman Türk milletini küçük düşürücü tavır sergileyen Paylan, TBMM’deki kürsüden yaptığı yeminde “Yüce Türk Milletinin menfaatlerini savunup sadık kalacağına” yemin etmiştir. Bu ziyaretiyle Avusturyalı siyasetçi Monika Unger’den hiçbir farkı kalmamıştır. Onun için aynı suçtan yargılanıp Garo Paylan’ın ceza almalıdır” şeklinde konuştu.

IĞDIR

25 Ekim 2019 Cuma

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