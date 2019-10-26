Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Iğdır'da öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik kültürü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile Karakoyunlu İlçesi Kacerdoğanşali Köyü Şehit Er Bülent Aras ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Eğitim faaliyetlerinde ilk ve ortaokulda öğrenim gören 86 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

IĞDIR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 11:53

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

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