Cumhuriyet Bayramı çelenk töreniyle başladı

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Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Iğdır Belediyesi tarafından anıta çelenkler sunulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, yarın Iğdır Valiliği tebrik töreninin ardından düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

IĞDIR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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