Iğdır’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün tebrikleri kabul etmesiyle kutlamalar başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Ünlü törene katılanların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Bugün Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir gururla, coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızın 96. yılını hep birlikte kutluyoruz. 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Sultan Alparslan’ın ateşlediği meşale, 1299 yılında kurulan Osmanlı cihan devleti ile şaha kalkmış, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul’u fethi ile adını tarihe şanlı harflerle yazdırmıştır. 29 Ekim 1923 tarihi bütün zaferlerimizin nişanı gibi kurtuluş mücadelemizin yıldızı olarak şanlı tarihimizde yerini almaktadır" dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.

Kutlama programına Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

IĞDIR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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