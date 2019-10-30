Tuzluca'da Tekelti Dağına Cumhuriyet Bayramı anısına tırmanış düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde bulunan 2 bin 500 rakımlı Tekelti Dağı'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına tırmanış düzenlendi.

Tuzluca Belediyesi'nce organize edilen etkinlikte ilçenin ve çevre illerden rahatlıkla görülen 2 bin 500 rakımlı yüksek dağı olan Tekelti dağının zirvesine çıkılarak cumhuriyet anısına bayrak açıldı.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan yaptığı açıklamada, "Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı kutlar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu anısına ilçemizin en yüksek dağı Tekelti dağına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik ve bayrağımızı dalgalandırarak bunun gururunu yaşadık. Bu vesileyle bize katılan arkadaşlarımıza ve farklı ilçe ve şehirlerden gelen dağcı arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

IĞDIR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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