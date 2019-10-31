Ağrı Dağı’na yılın ilk karı yağdı

5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağması, Iğdır'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Zirvede karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’na mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Ağrı Dağı'na yağan kar, ovanın yeşili ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

IĞDIR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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