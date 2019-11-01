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Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı

İHA

2019 yılı 5. dönem Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Çocuk Koordinasyon Üst Kurul toplantısı yapıldı

2019 yılı 5. dönem Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün yanı sıra, Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Üyeleri katıldı.
Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri olarak, önceki komisyon toplantısında alınan kararların, ilk kabul ve müdahale birimine teslim edilen çocukların ve Ekim ayı içerisinde alınan tedbir kararlarının değerlendirmesi yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan diğer çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu sonrası görüş ve önerilerin bildirilmesiyle toplantı sona erdi.

IĞDIR

01 Kasım 2019 Cuma

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