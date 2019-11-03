Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.
Iğdır Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Vali Ünlü’nün yanı sıra, OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesine yapılacak olan yatırımların değerlendirmesi ele alındı.
IĞDIR
03 Kasım 2019 Pazar
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