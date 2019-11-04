Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

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Iğdır’a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler karla kaplandı.

Şehir merkezinde havanın açık ve güneşli olduğu görülürken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Iğdır’a bağlı yüksek kesimlerde bulunan Karagüney ve çevre köyler karla kaplandı. Karın yağmasıyla yüksek kesimlerde sıcaklık baya düşerken, Iğdır merkezde ise hava sıcaklığı 5 derece olarak kaydedildi.

IĞDIR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 11:52

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:06

YATSI 18:26

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