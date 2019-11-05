Nazlı Dağ Beyaz Gelinliğini giydi

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı “Beyaz Gelinliğini” giydi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak olarak görüldü. Ağrı Dağı kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar dolayısı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her yıl bu manzarayı beklediklerini belirten Sebahattin Yum isimli vatandaş, “Ağrı Dağı zaten güzeldi. Karın yağmasıyla birlikte bu güzellik iki katına çıkmış oldu. Her yıl gördüğümüz ve özlemle beklediğimiz bir manzara. Karın yağmasıyla birlikte yöre halkı olarak Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giymiş diyoruz. Bir Iğdırlı olarak bütün vatandaşların buraya gelerek Ağrı Dağı ve bu manzarayı görmelerini istiyoruz” dedi.

IĞDIR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 11:52

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:05

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.