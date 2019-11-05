Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler hayvanları dahi katlettiler”

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 ve 1919 yılları arasında Doğu Anadolu ile Güneydoğu şehirlerinde Müslüman Türk ve Kürtleri katlettikten sonra bölgede katliamdan kaçanların geri dönüp barınmamaları için tüm canlı hayvanları katledip yiyecek ambarlarını yaktıklarını iddia etti.

Iğdır, Kars, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve diğer Doğu Anadolu ve Güneydoğu şehirlerinde 19181920 yıllarında Ermeni çetelerinin taş üstünde taş beden üstünde baş koymadıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı yalanı kabul ederek aslında yalana yandaş olmuştur. Sözde Ermeni soykırımını yıllardır parlamentolarında siyasi kabul eden ülkelere Amerika’da katılmıştır. Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturmak üzere PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı ‘Barış Pınarı Hareketi’ nden dolayı sözde Ermeni tasarısını kabul etmiştir. ABD siyasi ve çifte standart uygulaması yaparak tarihi bir olayı siyasileştirmiştir. Suriye’de başarısızlığını istiyor ki iç siyasetle örtbas etmek peşinde, ABD ermeni çetecilerin katliam yaşattıkları Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki insanlarımızı gelip dinlesin. Katliamı kim yapmış ve nasıl yapmış, bırakın insanları hayvanları bile canlı canlı katletmişlerdir” dedi.

“Ermenilerin yaptığı katliam ve zulme hayvanlar dayanamayıp gözyaşları döktüler”

Gülbey, “Iğdır merkeze bağlı Hakmehmet köyünde faşist Ermeni çetecilerin yaptığı katliam sonucunda 90’nı aşkın Müslüman Türk’ün katledilip köydeki su kuyusuna cenazelerin atıldığını ve üzerlerine canlı büyükbaş hayvanın atıldığı ve kimseye yaşama şansı vermediklerini anlatan canlı tanık Abbas Güneş hayvanları katlettiklerini saklandığı samanlıktan gördüğünü söyledi. Canlı tanık Abbas Güneş ‘Hayvanları canlı bir şekilde karınlarını deştiklerini, ayaklarını kestiklerini ve hayvanların acı bağırma seslerinin köyü sardığını bazı hayvanların gözyaşlarının aktığına şahit olduğunu bizlere anlattı. Hayvanlara acımayan bu faşist canilerin insanlara nasıl bir işkence ile katlettiklerini hayal bile etmek istemiyorum. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri gelsin bu ailelerin torunlarıyla görüşsünler sonrada ne karar verirlerse kabulümüzdür” şeklinde konuştu.

IĞDIR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:05

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