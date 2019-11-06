Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 891011 Kasım 2019 tarihinde 08:00 ila 17:00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; “Iğdır merkez Cumhuriyet ve Konaklı mahalleleri, Tuzlucaya bağlı Çıraklı köyü” olarak belirtildi.
IĞDIR
06 Kasım 2019 Çarşamba
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