Iğdır'da elektrik kesintisi yapılacak

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Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 891011 Kasım 2019 tarihinde 08:00 ila 17:00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; “Iğdır merkez Cumhuriyet ve Konaklı mahalleleri, Tuzlucaya bağlı Çıraklı köyü” olarak belirtildi.

IĞDIR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 11:52

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:04

YATSI 18:24

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