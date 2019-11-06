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Bülent Arınç Iğdır’da

İHA

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Iğdır’da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yerel yönetimleri değerlendiren Bülent Arınç, Iğdır’a bağlı Aralık ilçesi Belediye başkanlığının AK Parti’de olduğunu ve kendilerine ait bir nazar boncuklarının olduğunu belirtti. Arınç, “Iğdır’ın özellikleri var. Iğdır’ın etnik ve mezhep yapısını, Iğdır’ın adaylarla ilgili hassasiyetini Ankara çok iyi biliyor. Ama sonuçta bir karar vermek gerekir. O karar yanlış veya doğru olabilir ama vatandaşın önüne çıkarız vatandaşın seçimine de saygı duyarız. Bize düşen kendimizi beğendirmek ve bak kardeşim ben daha iyi hizmet ederim. Ben daha başarılı, ben daha çok seninle iç içeyim ve Iğdır’ın sorunlarını daha çok iyi biliyor, tercihini yaparken sadece kendini düşünme, Iğdır’ı ve memleketini de düşün demeliyiz. Bunu yaparken sadece miting meydanlarında konuşmak yetmez. Mutlaka her köye gitmiş ve gideceksiniz. Artık köylerde oy kullanmaya, belli noktalarda yetkili olmaya başladı. Şehir merkezinde, taziye ve göz aydınlığında olacaksınız. Yani harman vaktinde emeğiniz olacak ki, hasatta da yüzünüz ak olsun” dedi.
Düzenlenen toplantının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Iğdır Valiliğine geçti.

IĞDIR

06 Kasım 2019 Çarşamba

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