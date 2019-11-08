Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi 20192020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.

Konferansta dış politikaya değinen Bülent Arınç, “Dış politikadaki hedeflerimiz madem ki kendi çıkarlarımıza yönelik, bunları belli söz ve yazılı belgelerle de ifade etmek mümkün. Türkiye çok önemli bir coğrafi özelliğe ve çok önemli bir stratejik özelliğe sahip. Buna jeo strateji diye bilirsiniz. Konumumuzdan dolayı strateji, değer ve önemimiz artıyor” dedi.

Konferansın ardından Bülent Arınç, kütüphane açılışı için Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne, daha sonrada Ankara’ya gitmek için Havalimanına geçti.

IĞDIR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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