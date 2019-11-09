Iğdır'da Mevlid-i Nebi programı

Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin 1448. Yıl dönümü dolayısıyla Iğdır İl Müftülüğü tarafından yatsı namazından önce merkez Ulu Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Mevlidi Nebi" programları düzenlendi.

Düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi, salâvatlar getirildi, dualar edildi.

Ahlak kurallarını öğrenmek isteyenlerin Peygamber Efendimizin (asm) hayatını okuması gerektiğini belirten Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Her Müslüman muhakkak Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin hayatını birkaç değişik kitapta okuması lazım. Peygamber Efendimizin hayatını vatandaşlarımız çocukları ile birlikte okuması gerekir. Okuduğu zaman da bunu normal bir kitap okur gibi okumamalıdır”dedi.

Yaklaşık bir saat süren program yatsı namazının kılınması ve dualar ile son buldu.

IĞDIR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 11:53

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 17:01

YATSI 18:21

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