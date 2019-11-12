Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 4 gözaltı

Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 adet sikke ile 1 adet tarihi eser taş tablet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen D.B., M.K., S.A. ve T.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şahısları yakalamak ve tarihi eserleri ele geçirmek için Iğdır merkez Konak Mahallesinde alıcı kılığında şahıslar ile buluştu. Operasyonda suçüstü yakalanan şahıslar ile birlikte Bizans dönemine ait 100 adet sikke ile Urartu dönemine ait 1 adet tarihi eser nitelikli taş tablet ele geçirildi.

Kaçakçılık olayına karışan 4 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.



IĞDIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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