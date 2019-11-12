Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, cep telefonu ve elektronik eşya kaçakçılığına yönelik çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Yeraltı Çarşısına operasyon düzenledi. Yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çarşıda bulunan dükkanlarda arama yapıldı. Aramalarda, kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, polis ekipleri tarafından çuvallara konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonu yakından takip eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çarşıda inceleme yaparak bilgi aldı.

Ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşyalar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gözaltına alınan iş yeri sahipleri ile birlikte Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

IĞDIR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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