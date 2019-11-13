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Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaralı Şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Güllüce Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri arazide yaralı bir Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından jandarma ekiplerinden teslim alınan yaralı Şahin, ilk müdahalede kanadından zarar gördüğü tespit edildi. Çarpma sonucu kanadından yaralanan Şahin yırtıcısı ekipler tarafından tedavi altına alındı.

IĞDIR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 11:53

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:57

YATSI 18:18

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