Asimder Başkanı Gülbey: “Ahıska Türklerinin evlerini Ermeniler aldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Asimder Başkanı Gülbey: “Ahıska Türklerinin evlerini Ermeniler aldı”

İHA

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 yılında ve daha sonraki yıllarda Gürcistan Ahıska bölgesinden Rusya yönetimi tarafından trenlere doldurularak sürgün edildiklerini ve boşalan evlere fırsatçı ırkçı Ermenilerin yerleştiklerini iddia etti.

Asimder Başkanı Gülbey: “Ahıska Türklerinin evlerini Ermeniler aldı”

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 yılında ve daha sonraki yıllarda Gürcistan Ahıska bölgesinden Rusya yönetimi tarafından trenlere doldurularak sürgün edildiklerini ve boşalan evlere fırsatçı ırkçı Ermenilerin yerleştiklerini iddia etti.
Rusya ve Gürcistan devlet yöneticilerini yalanlarıyla kandıran Ermenilerin Ahıska bölgesindeki Türklerin sürgün edilmesini sağlayıp boşalttıkları evleri ve arsalarına yerleştiklerini beliren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Rusların Mesketya diye adlandırdığı, bizim Ahıska dediğimiz Gürcistan’ın güney batısında yerleşen bölgede güncel verilere göre 35 Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. 550 binlik Ahıska Türkü nüfusunun kendi adlarını verdikleri bölgede, bugün bu kadar az olmasının arkasında şüphesiz büyük bir sürgünün olduğunu göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda Stalin rejimi tarafından çeşitli bahanelerle yurtlarından sürgün edilen halklar arasında, sürgün acısı bitmeyen tek topluluktur Ahıskalılar. Nüfusun çoğunluğunu Türklerden oluştuğu için bu sürgün Ahıska Türklerinin sürgünü olarak bilinse de, Bölgede Ahıska Türkleriyle iç içe yaşamış Hemşin Türkleri ve Ahıska Kürtlerde aynı acıyı yaşadılar ve aynı tren vagonlarına doldurularak ilkel şartlarda sürgün edildiler. Sürgün kararı SSCB İçişleri halk komiseri Lavrenti Beriya’nın 24 Temmuz 1944 tarihinde ‘Tamamen gizli’ ibaresiyle Stalin’e gönderdiği raporla alındı” dedi.
Osmanlı İmparatorluğunun 1915 tarihinde Ermeni tehcirini yapmasına sözde soykırım diyenlerin SSCB’nin sınır bölgesinde yaşayan Müslüman Türk ve Kürtleri suçsuz yere sürgün etmesine niye sessiz kalmalarının çifte standart olduğunu söyleyen Gülbey, “Lavrenti Beriya’nın yazmış olduğu raporunda ‘Gürcistan’ın SSC’nin Türkiye ile sınırı olan bölgelerinde Türk nüfusu oturmaktadır. Söz konusu nüfusun önemli bir kısmı yıllardır Türkiye tarafındaki akrabalarıyla temas kurmak suretiyle muhaceret eğilimi içinde olup kaçakçılık yapmakta. Türk istihbarat organları için casus elaman angaje etme kaynağı oluşturmakta ve eşkıya gruplarına insan gücü temin etmektedirler’ denilmektedir. Bu rapordan sonra Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza ve Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan SSC’ine bağlı bazı köy topraklarından Türk, Kürt ve Hemşinli olmak üzere 16 bin 700 hanenin toplam 86 bin kişilik nüfusunun Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edildiler. Bu insanlık dışı sürgünden dolayı ASİMDER genel Merkezi olarak sorumluları kınıyor ve yollarda rahmetli olanları rahmetle anıyoruz. Sürgün edilenlere Rusya özür dilemeli ve mallarını geri iade etmeli, tazminat ödemelidir” şeklinde konuştu.

IĞDIR

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 11:53
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Iğdır İl Başkanı Tutulmaz, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Iğdır İl Başkanı Tutulmaz, görevinden istifa ...
AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Tutulmaz istifa etti
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu
Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 4 gözaltı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X