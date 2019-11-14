Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu

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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Zübeyde Hanım Bulvarındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kutlama programı, Iğdır şehitler anıtına çelenk sunumunun ardından şehitliğe karanfil bırakılması, Belediye meydanında folklör gösterisinin ardından sona erdi.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

IĞDIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 11:53

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:56

YATSI 18:18

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