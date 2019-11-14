Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası

IĞDIR'da, uygulama yapan zabıta ekiplerince, bir seyyar satıcının arabasına el konuldu. Ekipler ile seyyar satıcı ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara izin vermemek için uygulama yaptı. Uygulamada zabıta, bir arabaya el koyup, Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Bu sırada ekipler ile satıcı ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı, polis ekipleri araya girerek sonlandırıldı.



IĞDIR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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