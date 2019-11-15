Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıracı köyünde yaşayan A.A. ve A.A. isimli şahısların, evlerinde uyuşturucu madde gizlediklerini tespit etti. 14 Kasım günü eve baskın yapan jandarma, 2 kilo 406 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



IĞDIR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 11:53

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AKŞAM 16:56

YATSI 18:17

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