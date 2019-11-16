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Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde A.A. ve A.A. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ve evlerinde gizlediklerini tespit etti. Ekipler, uyuşturucu maddeyi ele geçirmek ve şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 2 bin 406 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IĞDIR

16 Kasım 2019 Cumartesi

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