İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki ’’Sınır Güvenliği Toplantısı’’ Iğdır’da gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti heyetinden 5. Hudut Alay Komutanı, Aralık Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aralık 2. Hudut Tabur Komutanı ve danışmanlık görevi üstlenen diğer ilgililer katıldı.

Yapılan toplantıda, hudut güvenliği ve karşılıklı koordinasyon konuları ele alındı.

IĞDIR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.