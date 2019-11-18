Iğdır’da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

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Iğdır’da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Zırhlı aracın yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

IĞDIR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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