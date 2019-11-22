Iğdır Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla düzenlenen panel ve tiyatroda kadınların özgürlüğü,kadın yaşam hakları ve kadın mücadelesi ile ilgili bilgiler verildi. Panelde şiddet gören kadınların ilk yapması gerekenler, kadın şiddetinde başvurulacak yollar da anlatıldı.

Panel sorucevap ve Gülşen Açıkgöz’ün yazıp yönettiği, kadına şiddet ve uyuşturucuya dikkat çeken “Sesimi Duyuramadım” adlı tiyatro oyununu ile sona erdi.

IĞDIR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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