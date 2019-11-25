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Okuyamadı ama çok kişinin okumasına vesile oldu

İHA

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Iğdır'da bir ilke imza atılarak kitap kafe açıldı.

Okuyamadı ama çok kişinin okumasına vesile oldu

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Iğdır’da bir ilke imza atılarak kitap kafe açıldı.
Iğdır’da vatandaşların, özellikle gençlerin kitap okumasına yardımcı olmak ve teşvik etmek amacı ile 600 metre kare alana kurulan kitap kafe yoğun ilgi görüyor. Çocukken okuyamayan ve her zaman okuma hasreti çeken Yusuf Celayir, kendisinin yapamadığı ve içinde ukde olarak kaldığı okuma yazmanın hayatı boyunca sıkıntısını yaşadığını belirtti.
Benim Hikayem “My Story” adı altında kitap kafe açan Iğdır doğumlu Yusuf Celayir, “Maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadım ve bunun sıkıntısını hayatım boyunca çektim. Hayatım boyunca eğitim ile ilgili işlere yöneldim. Okuma yazmanın önemini bildiğim için önce bir kırtasiye, daha sonra Iğdır’da bir kitap kafenin olmadığını görünce kitap kafe açma gereği duydum” dedi.
“Ben yıllarca okuyamamanın eksikliğini yaşadım”
Okuyucuların her türlü kitaba ulaşabileceği bir kitap kafe olduğunu belirten Celayir, “Gençlerimizin kendilerini rahat hissedebileceği ve her türlü kitaba ulaşabilecekleri bir kitap kafe açtık. İnsanlarımız kitaplarını okurken kahvelerini de içebilsin istedik” şeklinde konuştu.
Iğdır’da bir ilke imza atıldığını dile getiren My Story kitap kafe müdürü araştırmacı yazar Ziya Zakir Acar, “Vatandaşlar ve kitap severler sıcak bir ortamda kahve ve çay içerken kitaplarını da okuyabiliyorlar. Türkiye’nin en önemli yazar ve kitaplarını okurken büyük bir zevk alıyoruz. Yazarlarımızı buraya Iğdır’a davet ediyoruz. Önümüzde ki hafta yazarlarımızı buraya davet etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bir çok yayın evi ile çalışan Kitap kafede, her çeşit kitap, kırtasiye malzemeleri ile sıcak, soğuk içecek, tatlı ve pasta çeşitleri de yer alıyor.

IĞDIR

25 Kasım 2019 Pazartesi

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