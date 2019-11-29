Iğdır'ı sis bastı

IĞDIR kent merkezini sabah saatlerinde sis bastı. Görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, güne yoğun sisle başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafiktekiler, araçlarının sis farlarını ve dörtlülerini yakarak ağır ağır seyretti. Yaklaşık bir saat etkili olan sis, daha sonra etkisini yitirmeye başladı.



IĞDIR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:47

YATSI 18:11

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