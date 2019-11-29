Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü

IĞDIR'da, yerel gazete sahibi Metin Işık (48), sokak ortasında, eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan şikayetçi olan Işık, "Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum" dedi.

Topçular Mahallesi Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yaşanan saldırı iddiaya göre şöyle meydana geldi: Metin Işık, akşam namazını kıldığı camiden çıkıp, bisikletiyle evine gitmek istedi. Ancak yolu, elleri sopalı 15 kişilik bir grup tarafından kesildi. Işık, öldürülesiye dövüldü. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da karakola gidip, şikayetçi oldu. Saldırganlardan birinin daha önce kendisini tehdit eden Mutluhan K. olduğunu, diğerlerini ise tanımadığı belirten Işık, şunları söyledi.

"Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan K., 'Nasılsın ağabey?´ deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı. Hastaneye gidip tedavi oldum, rapor aldım. Sonra karakola gidip, şikâyetçi oldum. Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum." FOTOĞRAF



IĞDIR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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