Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

DHA

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Kızıl (39) 7 yıl önce tost yaparak başladığı işinde lokanta işletmecisi oldu. Ev yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Hanım Kızıl, "Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız. Ben olmasam insanlar Iğdır'a  gidecek veya bisküvi ile karnını doyuracak. Eşimle beraber işimizi yürütüyoruz" dedi.

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Kızıl (39) 7 yıl önce tost yaparak başladığı işinde lokanta işletmecisi oldu. Ev yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Hanım Kızıl, "Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız. Ben olmasam insanlar Iğdır'a  gidecek veya bisküvi ile karnını doyuracak. Eşimle beraber işimizi yürütüyoruz" dedi.
Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Hanım Kızıl, TIR şoförü olan eşi Oğuz'a yardımcı olmak için 7 yıl önce küçük bir büfede tost yapıp satmaya başladı. Bir süre sonra işini büyüten 2 çocuk annesi Hanım Kızıl, ev yemekleri hizmeti verdiği lokanta açtı. Karakoyunlu ilçesindeki ilk ve tek lokanta olan Hanımeller'de 2 kadın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Kızıl, eşine aldırdığı döner makinesiyle döner kesmeye de başladı. Sırada kebap çeşitleri olduğunu ifade eden Kızıl, genelde ilçede çalışan memur kesiminin lokantadan yararlandığını söyledi. 
Yemek için Iğdır'dan bile lokantasına gelenlerin bulunduğunu kaydeden Kızıl, "Hiçbir yerden destek almadım. Kendi imkânlarımla, çalışmamla bu seviyeye geldim. İnsan istiyorsa işini sevsin her işi başarabilir. Benim için önce hizmet, temizlik geliyor. Müşterilerimiz durumundan dolayı memnunum. Çevreden gelip yemek yemeleri beni gururlandırıyor. Herkesin zevkine göre yemek pişiriyorum. Yakında kebap çeşidine başlayacağım. İstek var. Fiyatlarımız herkese uygun. Ben okumadım bir iş yapamam demek yanlış ben ortaokul mezunuyum. Çocuklarımı büyüttüm bu işe başladım. İnsan bir iş yapmalı. `Bayan evde oturur yemek yapar´ düşüncesi değişmeli bayanlar ekonomiye katkı sağlamalı. Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız, bizim işletmemiz olmasa insanlar Iğdır'a gidecek ya da bisküvi ile karnını doyuracak" diye konuştu. 
Hanım Kızıl'ın yemeklerini beğendiklerini söyleyen müşteriler, "Yemekler çok güzel ve fiyatları uygun. Öğretmenler, memurlar, işçiler olarak gelip yemek yiyoruz. Hem temiz hem de lezzetli" dedi.

IĞDIR

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:25
  • AKŞAM 16:46
  • YATSI 18:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gülbey: “Iğdır’ın sorunlarını değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gülbey: “Iğdır’ın sorunlarını ...
Valilikten, yerel gazete sahibine saldırıya olayına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilikten, yerel gazete sahibine saldırıya olayına ...
Iğdır’da vidanjör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Iğdır’da vidanjör devrildi: 2 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X