Iğdır’da karla mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır’da olası kar ve buzlanmalara karşı kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı.

Gamer Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Meteoroloji İl Müdürü, AFAD Müdürü ve diğer ilgililer katıldı.

Yapılan toplantıda, Iğdır sınırları içerisinde 20192020 yılı kar ve buzla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi, kar ve buzla mücadele döneminin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine zarar gelmeden tamamlanabilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

IĞDIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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