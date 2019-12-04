Iğdır'da gıda denetim sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Iğdır'da gıda denetim sona erdi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sona erdi.

Iğdır'da gıda denetim sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sona erdi.
Türkiye genelinde ilk kez geniş kapsamlı bir denetim seferberliği gerçekleştirilerek 72 bin 783 gıda üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi. Gıda Denetim Seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının direktifleri doğrultusunda Iğdır’da yapılan denetimler yoğun ve aralıksız bir şekilde gerçekleştirildi.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızın Ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği Gıda Denetimi Seferberliğine İl Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizce mesai gözetmeksizin yoğun ve özverili bir çalışma yaparak katıldık. Gıda Denetim Seferberliği öncesinde yapılan denetimler aynı şekliyle sonrasında da aralıksız devam edecektir. Tek amacımız vatandaşımızın hak ettiği sağlıklı gıdaya her yerde ve her zaman ulaşabilmesini sağlamaktır” denildi.

IĞDIR

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:25
  • AKŞAM 16:46
  • YATSI 18:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi ile aileler kitap okuyor
YEREL HABERLER 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi ile aileler ...
Iğdır’da en güzel farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Iğdır’da en güzel farkındalık etkinliği
Iğdır’da asırlardır değişmeyen lezzet: Bozbaş
YEREL HABERLER Iğdır’da asırlardır değişmeyen lezzet: Bozbaş
Iğdır’da karla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da karla mücadele toplantısı yapıldı
Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu
YEREL HABERLER Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X