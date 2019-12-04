Iğdır'da gıda denetim sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sona erdi.

Türkiye genelinde ilk kez geniş kapsamlı bir denetim seferberliği gerçekleştirilerek 72 bin 783 gıda üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi. Gıda Denetim Seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının direktifleri doğrultusunda Iğdır’da yapılan denetimler yoğun ve aralıksız bir şekilde gerçekleştirildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızın Ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği Gıda Denetimi Seferberliğine İl Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizce mesai gözetmeksizin yoğun ve özverili bir çalışma yaparak katıldık. Gıda Denetim Seferberliği öncesinde yapılan denetimler aynı şekliyle sonrasında da aralıksız devam edecektir. Tek amacımız vatandaşımızın hak ettiği sağlıklı gıdaya her yerde ve her zaman ulaşabilmesini sağlamaktır” denildi.

IĞDIR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.