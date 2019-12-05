Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi temaslarda bulunmak için Iğdır’a geldi.



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır Valiliği önünde Vali Enver Ünlü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Valiliğe geçen Turagay, burada şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Toplantı yapmak üzere salona geçen Bakan Yardımcısı Turagay, kurum müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

IĞDIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.