Iğdır’da ‘Genciz Biz’ temalı program düzenlendi İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Kerbela olayını anlattı

Iğdır’da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Genciz Biz’ temalı program düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda kum ressamı Ömer Faruk Elmas tarafından kumla yapılan resim sanatı gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra sahneye çıkan İlahiyatçıYazar Ömer Döngeloğlu, ümmetin içinde hiç sönmeyen bir ateş, hiç dinmeyen bir acı olan, Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in 72 yakını ile Kerbela şehrinde şehit edilmesi olayını anlattı.

Yoğun ilginin olduğu program, katılımcılara hediyelerin verilmesiyle son buldu.

IĞDIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.