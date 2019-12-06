Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği

Iğdır’ın Melekli Beldesinde Serkan Çatak’a ait işletmede Romanov ırkı koyun yetiştiriciliği yapılıyor.

Iğdır’da son yıllarda hayvan yetiştiricileri tarafından rağbet gören ve tüketicilerinde beğenisini kazanan Romanov ırkı koyun yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Çoklu yavru verimi, yılda 2 kez yavru alınabilmesi, kokusuz ve lezzetli eti, dayanıklı yapısı ile üretici ve tüketicinin ilgisini çekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Özverili ve başarılı çalışma sonucunda elde edilmiş bir işletme olduğu, Kapasite artırımında, teknik olarak yapılabilecek her türlü destek ve yardıma İl Müdürlüğü olarak hazır olunduğu belirtildi.

IĞDIR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.