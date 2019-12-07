Ak Parti heyetinden ASİMDER’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ak Parti heyetinden ASİMDER’e ziyaret

İHA

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı heyeti, "5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü" hasebiyle Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER'i ziyaret etti.

Ak Parti heyetinden ASİMDER’e ziyaret

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı heyeti, “5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü” hasebiyle Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER’i ziyaret etti.
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Berrin Anuk, beraberindeki heyet ile birlikte ASİMDER’i ziyaret ederek çalışmalarını taktir ve takip ettiklerini belirtti. Anuk, “Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin STK’lara vermiş olduğu dikkat ve önemi sizde taktir edersiniz. Bu günde 5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları günü münasebetiyle ilimizde faaliyet gösteren STK’ları temsilen ASİMDER Genel Merkezini ziyaret etmeyi uygun gördük. Şehrimizde faaliyet gösteren 200’ yakın dernek, sendika ve vakıf şubeleri bulunmaktadır. Bu STK’ların yaşadıkları sorunları ve biz AK Parti İl teşkilatımızdan istekleriniz nelerdir öğrenmeye aynı zamanda gününüzü kutlamak için bu ziyareti yaptık” dedi.
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, "Iğdır’da faaliyet gösteren 70’e yakın STK 'lar olarak ayda bir istişare toplantısı yapıyoruz. Genel sekretaryasını ASİMDER Genel Merkezinin üstlendiği STK’a Platformumuzda şehrimizin sorunları ve çözümleri üzerine sohbetler ederek başta Valimiz Enver Ünlü ve ilimizde görev yapan bürokratlarımıza rapor halinde iletiyoruz. Zaman zamanda şehrimizdeki siyasi parti temsilcileriyle de bir araya geliyoruz. Şehrimizdeki en önemli sıkıntı STK’larla şehrimizin sorunlarının paylaşılmamasıdır. Dünya’da siyasete ve şehir yönetimlerine STK’lar fikirleriyle yardımcı olup yön vermektedir. Ancak şehrimizde bu aşamaya gelemediğimiz tarafımızca tespit edilmiştir. Bu nazik ziyaretinizle inşallah bu aksaklıkları da atlatırız. STK’lar, Siyasiler ve Bürokrasisiyle el ele verir şehrimizin sorunlarını çözeriz” şeklinde konuştu.

IĞDIR

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:25
  • AKŞAM 16:46
  • YATSI 18:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni’ ...
Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu
YEREL HABERLER Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber ...
Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
YEREL HABERLER Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği
YEREL HABERLER Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği
Iğdır’da ‘Genciz Biz’ temalı program düzenlendi İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Kerbela olayını anlattı
YEREL HABERLER Iğdır’da ‘Genciz Biz’ temalı program ...
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da
YEREL HABERLER Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X