Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı

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Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı.

IĞDIR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:35

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