Tuzluca'da yoğun sis etkili oldu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Tuzluca'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Iğdır Tuzluca karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı.

IĞDIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.